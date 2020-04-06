ارتفاع عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة في أمريكا

ارتفع عدد طلبات الحصول على إعانة البطالة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي إلى حوالي 885 ألف طلب.

وذكرت وزارة العمل الأمريكية في بيان اليوم الخميس أن عدد الطلبات ارتفع بواقع 23 ألف طلب مقارنة بالأسبوع السابق وفقا للبيانات المعدلة، وهو ما يشير إلى أن تعافي سوق العمل الأمريكية مازال بطيئا في ظل استمرار ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد وتطبيق حكومات الولايات والمدن الأمريكية إجراءات إغلاق جديدة لوقف انتشار الفيروس.

في الوقت نفسه، فإن عدد طلبات الحصول على إعانة بطالة أقل كثيرا من مستوياته المرتفعة التي سجلها في ذروة جائحة كورونا في مارس الماضي، عندما وصل إلى حوالي 7 ملايين طلب، لكنه مازال أعلى كثيرا من مستوياته قبل الجائحة حيث كان الرقم يدور حول 200 ألف طلب أسبوعيا.

يأتي ذلك في حين تسجل الولايات المتحدة حاليا ارتفاعا قياسيا في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد يوميا وعدد الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات، وهو ما دفع الولايات إلى التراجع عن إعادة فتح النشاط الاقتصادي وفرض قيود جديدة على النشاط.

وبلغ إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة حتى الآن أكثر من 98ر16 مليون مصاب وعدد الوفيات إلى أكثر من 307 وفيات، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز.