قال معهد الابحاث الاقتصادية والاجتماعية، اليوم الخميس، إن الاقتصاد الأيرلندي نما بنسبة 3.4% خلال هذا العام، على الرغم من تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وأضاف المعهد أنه تم تعديل التقديرات نتيجة "للتعافي الهائل" الذي يرجع إلى قوة الصادرات.

وقال كيران قوين، القائم على وضع التقرير: "على الرغم من أن معدل النمو الإيجابي للاقتصاد المحلي خلال العام الجاري مميز، فإنه من المرجح أن يشهد سوق العمالة معدلات بطالة مرتفعة لبعض الوقت".

وارتفع معدل البطالة في أيرلندا إلى أكثر من 20% خلال الربع الرابع، بعد تراجع كبير في الطلب المحلي، على خلفية إغلاق قطاعات الخدمات والتجزئة في ظل جهود احتواء فيروس كورونا.

وتوقع المعهد نمو الاقتصاد بنسبة 4.9% خلال عام 2021.

ومازال من المرجح أن يبلغ معدل البطالة 10% بحلول نهاية 2021. وكان معدل البطالة قد بلغ 4.8% في فبراير الماضي قبل إغلاق قطاعات التجزئة والخدمات والضيافة مما أدى لشطب وظائف.

ويستند المعهد في توقعاته على أنه سوف يكون هناك إغلاق لمدة ستة أسابيع مطلع 2021، كما أنه سوف يكون هناك اتفاق تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وفي حال عدم التوصل لاتفاق بين الطرفين، من المتوقع أن ينمو اقتصاد إيرلندا بنسبة 1.5% فقط عام 2021.