رئيس وزراء السودان يوجه بدراسة ومعالجة قضايا الأطباء

وجه رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بتكوين فريق عمل فني لدراسة ومعالجة قضايا الأطباء ونواب الأخصائيين لدراسة الأوضاع المرتبطة بالقطاع الصحي والطبي في عمومها وتقديم حلول عملية ومستدامة وناجعة لها.

وذكر مجلس الوزراء السوداني، في بيان مساء اليوم الخميس، أن حمدوك التقى وزير الصحة السوداني الدكتور أسامة عبد الرحيم، والدكتور محمد المكي رئيس المجلس القومي للتخصصات الطبية، وتم الاتفاق على أن يترأس فريق العمل الدكتور المكي، ومدير الإدارة العامة للطب العلاجي، الدكتور هيثم إبراهيم، مقرراً، وذلك بحضور ممثلي لجنة تسيير إتحاد الأطباء.

وناقش اللقاء كيفية وضع خارطة طريق نواب الاختصاص ووضع الحلول الممكنة والعاجلة، بالإضافة لدراسة كافة الحلول التي تسهم في معالجة القضايا التي تخص الأطباء والتأمين الصحي ومشاكل هيكل الرواتب وقضايا التدريب وبقية القضايا المتعلقة بهذا القطاع الحيوي والمهم.