مقتل 3 ضباط بالبحرية الجزائرية في تحطم مروحية عسكرية

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أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية مقتل 3 ضباط في البحرية الجزائرية في حادث تحطم مروحية قبالة تيبازة قرب الجزائر العاصمة صباح الأربعاء.

وأفادت الوزارة في بيان إن مروحية "ميرلان" العسكرية للبحث والإنقاذ من طراز إمإس-25 تحطمت في البحر أثناء طلعة تدريب وفيها طاقم من ثلاثة طيارين.

ويظهر مقطع فيديو التقطه صياد هاو مدته بضع ثوان تفكك المروحية قبل سقوطها في البحر. وأعلنت الوزارة فتح تحقيق في الحادث، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء في بيان صادر عن الوزارة أن الحادث "أسفر عن استشهاد كل من المقدم خروسة نور الدين والمقدم الوافي محمد الأمين والملازم الأول بوزايدة نورالدين".

وقد وقعت حوادث جوية عدة لمروحيات وطائرات مدنية وعسكرية في السنوات الأخيرة في الجزائر.

وفي يناير الماضي تحطمت طائرة عسكرية مقاتلة خلال طلعة تدريبية ليلية في شرق البلاد ما أدى إلى مقتل طيارين اثنين كانوا على متنها.

وأسفر حادثا مروحيتين عسكريتين في مايو ويونيو 2017 عن مقتل 5 أشخاص.

وتعود أسوأ كارثة جوية حديثة إلى أبريل 2018 عندما تحطمت طائرة نقل عسكرية روسية من طراز إليوشن-76 بعيد إقلاعها من قاعدة بوفاريك في جنوب الجزائر العاصمة، ما أسفر عن مقتل 257 شخصا معظمهم من الجنود وأفراد عائلاتهم.