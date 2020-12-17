نيويورك تايمز: تسجيل حالة حساسية شديدة بعد التطعيم بلقاح فايزر بألاسكا

أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، أمس الأربعاء، أن عاملة في المجال الصحي تعيش في ألاسكا أصيبت بحساسية خطيرة بعد أن تلقت حقنة لقاح فايزر- بيونتك المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ما استدعى نقلها إلى المستشفى.

ولم يكن لدى هذه الممرضة التي لم يُكشف عن اسمها، أية حالات حساسية سابقة معروفة وكانت صباح الأربعاء في وضع مستقر، وفق الصحيفة.

من جهتها، أكدت شركة فايزر، أنها تعمل بالتنسيق مع السلطات الصحية المحلية على هذه الحالة، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

وأوصت السلطات الصحية البريطانية في التاسع من ديسمبر بعدم إعطاء لقاح فايزر- بيونتك للأشخاص الذين عانوا في الماضي من "حالات حساسية شديدة"، بعد أن أظهر شخصان ردة فعل سيئة إثر تلقيهما الجرعة الأولى.

وأكد متحدث باسم فايزر: "سندرس عن قرب كافة المعلومات التي تتحدث عن حساسية خطيرة وسنحدث إذا لزم الأمر نشرة اللقاح".

وأعطت الولايات المتحدة، مساء الجمعة، ضوءها الأخضر لبدء استخدام لقاح فايزر-بيونتك، ما فتح المجال أمام حملة تلقيح واسعة النطاق في كافة أنحاء البلاد بدأت الاثنين.

إلا أن السلطات الصحية الأمريكية أوصت بعدم إعطاء هذا اللقاح لأشخاص قد يُظهروا حساسية إلى إحدى المكوّنات في تركيبة اللقاح.

وتعتزم الولايات المتحدة تلقيح ثلاثة ملايين شخص هذا الأسبوع وتأمل تلقيح ما يصل إلى عشرين مليون شخص إذا أعطت الإدارة الأمريكية للغذاء والدواء أيضاً ترخيصاً عاجلاً للقاح موديرنا.