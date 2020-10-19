 رئيس وزراء السودان يشارك في القمة الاستثنائية لمنظمة الإيجاد - بوابة الشروق
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رئيس وزراء السودان يشارك في القمة الاستثنائية لمنظمة الإيجاد

رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك
أ ش أ
نشر في: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 1:58 ص | آخر تحديث: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 1:58 ص

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، عن مشاركة وفد رسمي برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء السوداني ورئيس الدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد)، في أعمال الدورة الاستثنائية رقم 38 لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في المنظمة، والتي ستنعقد يوم الأحد المقبل، بجيبوتي.

ذكرت وزارة الخارجية السودانية، في بيان اليوم الأربعاء، أن القمة ستناقش "تطورات الأوضاع في إقليم الإيجاد، وتأثير جائحة كورونا في موجتها الثانية واستجابة الدول الأعضاء لها".

وقدم الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء، بصفته رئيسًا للدورة الحالية للهيئة الحكومية للتنمية (الإيجاد)، الدعوة لرؤساء الدول والحكومات للحضور والمشاركة في أعمال القمة الاستثنائية.

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