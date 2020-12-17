الصحة العالمية توصي بإقامة احتفالات عيد الميلاد في أماكن مفتوحة

حثت منظمة الصحة العالمية، أمس الأربعاء، الأوروبيين الذين يعتزمون الاحتفال بعيد الميلاد مع أصدقائهم أوعائلاتهم بمحاولة الاحتفال في الأماكن المفتوحة والابتعاد عن الأماكن المغلقة، وارتداء الكمامات والتواجد في أماكن جيدة التهوية إذا اختاروا الاحتفال في المنزل.

ونشرت هذه التوصية في بيان على الموقع الإلكتروني للمكتب الإقليمي الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، ضمن مجموعة من التوصيات المختلفة المرتبطة بالأنشطة الترفيهية في الشتاء والأجازات، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وحذرت منظمة الصحة العالمية من "أن الزيادة الهائلة في التجمعات التي تضم أشخاصا من جميع الأعمار، بما في ذلك العائلات والجماعات الدينية والأصدقاء...تمثل خطرا كبيرا لزيادة انتقال فيروس كورونا خلال موسم العطلات القادم".

وقالت المنظمة، إنه ينبغي النظر في تأجيل أو تقليل الأحداث العامة، كما أوصت بأنه بغض النظر عن الموقع، ينبغي أن "تقام الشعائر الدينية في الهواء الطلق، كلما أمكن ذلك وأن تكون محدودة العدد والمدة".

كما أوصت المنظمة بأن تجمعات الاحتفال بأعياد الميلاد "لابد أن تكون في أماكن مفتوحة قدر الإمكان، وعلى المحتفلين ارتداء الكمامات والالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي".

وأضافت: "إذا تمكنا من الاحتفال في المنزل، بأعداد قليلة وتأكدنا من التهوية الجيدة فسنقلل من خطر الإصابة بالوباء".

وتابعت المنظمة أنه "قد يكون من المربك ارتداء الأقنعة وممارسة التباعد الاجتماعي عند التواجد حول الأصدقاء والعائلة، ولكن القيام بذلك يساهم بشكل كبير في ضمان بقاء الجميع آمنين وصحيين".

وجاءت هذه التوصية وسط بحث في جميع أنحاء أوروبا بشأن كيفية الاحتفال وقضاء الإجازات، بما في ذلك ما إذا يجب الاستمرار في تخفيف القيود في بعض المناطق ببريطانيا، على عكس توصيات بعض العلماء – واعتزام بعض الدول إعادة فرض عمليات إغلاق أكثر صرامة.