تعادل مثير بين الإسماعيلي والإنتاج الحربي في الدوري

تعادل فريق الإنتاج الحربي مع الإسماعيلي بنتيجة 3-3 في اللقاء الذي استضافه ستاد الإسماعيلية، ضمن منافسات الجولة الثانية لبطولة الدوري الممتاز.

وبادر الإنتاج بالتسجيل عن طريق محمد فييرا في الدقيقة 15وتعادل الإسماعيلي في الدقيقة 25 عن طريق عماد حمدي، وتقدم الدراويش من جديد عن طريق عبدالرحمن مجدي في الدقيقة 42 لينتهي الشوط الأول بتقدم الإسماعيلي.

وفي الشوط الثاني نجح الإنتاج في تسجيل هدف التعادل عن طريق محمد عبد المجيد في الدقيقة 80، ولم ينتظر الإسماعيلي سوى دقيقة واحدة ليسجل هدف التقدم من جديد بأقدام محمد صادق، واخيرا تعادل باسم مرسي هدف التعادل في الدقيقة 88.

وأهدر لاعبو الفريقين أكثر من فرصة لتسجيل أهداف آخرها كانت في الدقيقة 96 التي سددها محمد صادق ولكنها تصطدم بالقائم ليعلن حكم اللقاء انتهاء المباراة بالتعادل الإيجابي.