الأمين العام المساعد للجامعة العربية يلتقي رئيس الوزراء اللبناني

عقد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، لقاء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، جرى خلاله استعراض الأوضاع العامة في البلاد، ومستجدات تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

وتطرق، خلال الاجتماع الذي حضره وزير الخارجية اللبناني شربل وهبه، إلى دور الجامعة العربية في مساعدة لبنان ومساندته في ظل الأزمات التي يمر بها.

وكان السفير حسام زكي قد عقد اليوم سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع كبار المسئولين والقادة اللبنانيين، في إطار الزيارة التي يجريها إلى لبنان بتكليف من الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، للوقوف على الوضع السياسي ومستجدات تشكيل الحكومة الجديدة والصعوبات التي يواجهها لبنان في هذا الصدد.

والتقى الأمين العام المساعد للجامعة العربية خلال زيارته بالرئيس اللبناني ميشال عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، مشيرًا إلى تطلع الجامعة العربية إلى سرعة تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، حتى يُمكن للبنان أن يخرج من الأزمات المتعددة التي يمر بها وأصبحت تأخذ طابعا مركبا على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية، ومؤكدا أن الجامعة العربية حاضرة لتقديم أي مساعدة ممكنة في هذا الشأن.