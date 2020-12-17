محافظ الشرقية: نقل تمثال حصان نفق أبو الريش لإصلاحه بمقر الحملة الميكانيكية

وجه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لسرعة الانتهاء من إصلاح وصيانة تمثال الحصان الحديدي عقب سقوطه بمكانه بنفق أبو الريش بمدينة الزقازيق، وإعادة تركيبة مرة أخرة في الميدان.

وقال المحافظ في بيان له اليوم الخميس، إن التمثال تعرض لمحاولة سرقة من قبل خارجين عن القانون، منوهًا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتحديد هوية المتهمين وضبطهم وسرعة إصلاح التمثال وعودته لمكانه مرة أخرى.

وكانت غرفة الأزمات والكوارث بالديوان العام، قد تلقت إخطارًا من رئاسة حي أول الزقازيق يفيد وجود الحصان الحديدي بميدان نفق أبو الريش ملقى على الأرض وبه تلفيات، بعد أن رصدت قوات الشرطة سياره يستقلها أشخاص مجهولون يحاولون سرقة التمثال، وتم تحرير محضر بالواقعة حمل رقم 14786 جنح اول الزقازيق.

وأكد محمد محمود،رئيس حي أول الزقازيق، أنه تم رفع الحصان من الميدان ووضعه في الحملة الميكانيكية، وتجميع الأجزاء المتساقطة منه والتواصل مع المهندسين المختصين للبدء في أعمال إصلاحه لإعادة تركيبه مرة أخري بالميدان .