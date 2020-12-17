الحكومة الألمانية تسمح برفع سقف مديونية السكك الحديدية بسبب كورونا

تعتزم الحكومة الألمانية السماح لشركة السكك الحديدية (دويتشه بان) المملوكة لها برفع سقف مديونيتها بسبب أزمة كورونا.

وجاء في ورقة أُعِدَتْ لجلسة للجنة الموازنة في البرلمان الألماني اليوم الأربعاء أن صافي الدين المالي للشركة لا يجوز أن يتجاوز القيمة المستهدفة والبالغة 32 مليار يورو بحلول نهاية العام الحالي و35 مليار يورو بحلول نهاية العام المقبل، وقد حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة من هذه الورقة.

تجدر الإشارة إلى أن سقف المديونية للشركة والذي تم رفعه بالفعل، بلغ حتى الان 30 مليار يورو.

وكان صافي الديون المالية على الشركة قد وصل إلى نحو 25 مليار يورو في أكتوبر الماضي.

وتأتي الزيادة الجديدة لسقف المديونية على خلفية عدم صدور موافقة حتى الآن من المفوضية الأوروبية لمنح الشركة مساعدات من الحكومة الاتحادية بقيمة 5 مليار يورو.

ونصت الورقة على أن الشركة عليها في المقابل أن تعوض بنفسها 50% من الأضرار الناجمة عن كورونا من خلال تدابير مضادة، على أن تعوض 80% من الأضرار المتبقية بعد ذلك عن طريق رفع رأس مال الشركة.

وبحسب تصريحات سابقة، فإن الشركة تتوقع في العام الحالي تسجيل تراجع في العائدات وخسائر بقيمة 6ر5 مليار يورو.

وتأثرت نتائج الشركة بالدرجة الأولى بالتراجع الحاد في أعداد الركاب بسبب أزمة كورونا، فضلا عن مشاكل قطاع البضائع والأعمال في الخارج.

وذكرت مصادر في الشركة اليوم أن من المتوقع أن تصل قيمة الأضرار الناجمة عن كورونا إلى نحو 6ر9 مليار يورو بحلول نهاية 2024، فيما كانت هذه القيمة تصل إلى 4ر8 مليار يورو على الأكثر وفقا لتوقعات الشركة في مايو الماضي.