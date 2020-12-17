جورجيا تسجل 2981 إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا اليوم الخميس، تسجيل 2981 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و31 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال نائب رئيس فرقة العمل المكلفة بمكافحة الوباء في جورجيا بيرديا سيشينافا -في مؤتمر صحفي نقلته صحيفة "جورجيا توداي" المحلية على موقعها الإلكتروني- إن إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد ارتفع إلى 201 ألف و368 حالة.

وأضاف "إن 2001 مريض بكورونا قد تماثلوا للشفاء التام في آخر 24 ساعة، مما رفع إجمالي المتعافين إلى 169 ألفا و282 حالة".

أما عن حصيلة الوفيات المرتبطة بكورونا في جورجيا، فقد بلغت حتى الآن 1953 حالة، بعد تسجيل 31 حالة وفاة جديدة، وفقا للمسئول الجورجي.