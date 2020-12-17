اكتشاف موقعين سكنيين عمرهما 2000 عام شمالي الصين

اكتشف أثريون صينيون، موقعين سكنيين تم بناؤهما قبل نحو ألفي عام في منطقة منغوليا الداخلية ذاتية الحكم شمالي الصين.

وذكر معهد أبحاث الآثار الثقافية وعلم الآثار بالمنطقة -في بيان اليوم الخميس- أن هذا هو أول اكتشاف بالصين لمواقع سكنية تعود إلى شعب "شيانبي" القديم (إحدى المجموعات البدوية التي عاشت قبل آلاف السنين داخل وحول شمالي الصين، التي تأسست في نهاية أسرة وي الشمالية (386-534 ميلادية).

وأضاف المعهد أن الاكتشافات تضم منازل تشبه القبو إلى جانب أدوات من الفخار والحديد والحجر، بما يشير إلى أن بعض شعب "شيانبي" القديم عاش حياة مستقرة خلال تلك الفترة ولم يعد بدويا، مشيرا إلى أنه تم اكتشاف مسامير حدوة حصان في أحد الموقعين السكنيين، ومجموعة متنوعة من أشكال الخيول على الفخار المكتشف، بما في ذلك الخيول التي تجري وتتجول في الأراضي العشبية، بما يعكس أهمية تربية الحيوانات بالنسبة لتلك المجموعة العرقية.