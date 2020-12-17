رئيس هيئة قضايا الدولة: ننوب عن الشعب فى المطالبة بحقوقه ولسنا خصما

أكد المستشار الدكتور أبوبكر الصديق، رئيس هيئة قضايا الدولة، أن الدولة ليست خصما عنيدا تختصم مواطنيها بقوة في القضايا، ولكنها تقف معه أمام المحاكم على قدم المساواة في ظل احترام لسيادة القانون ونحو تحقيق العدالة.

وأشار المستشار الصديق خلال كلمته بالاحتفال بأحدث اصدارات الهيئة، كتاب «هيئة قضايا الدولة.. تاريخ تليد وحاضر مجيد»، إلى أن الهيئة حينما تطالب المواطن بحق أمام القضاء كممثلة عن الدولة، فهي تطالب بحق الشعب الذي يتم تحصيله ليعود إلى المواطن كخدمات، وأن الهيئة نائبة عن مجموع الشعب وللشعب بما يتضمنه من المواطن صاحب الخصومة.

كما أكد أن الهيئة رغم ما واجهته في حقب زمنية، إلا أنها استعادت قوتها بالشباب، لممارسة دورها بما يتواكب مع كل المستجدات التكنولوجية، مشيرا إلى أن الهيئة تزامن انشائها مع المحاكم المختلطة، وقبل إنشاء القضاء الأهلي؛ لحماية الدولة من الإفلاس.