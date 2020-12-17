إصابات كورونا في البرازيل تتجاوز حاجز الـ7 ملايين حالة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم الخميس، تسجيل 70574 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 7 ملايين و40 ألفا و608 حالات.

وذكرت الوزارة - في بيان أوردته صحيفة "ذا ريو تايمز" البرازيلية اليوم على موقعها الإلكتروني - أنه تم تأكيد إصابة 70574 شخصًا، في أعلى حصيلة إصابات يومية تم تسجيلها منذ 29 يوليو الماضي، خلال ذروة تفشي الوباء.

وأشارت "الصحة البرازيلية" إلى أن حصيلة الوفيات ارتفعت إلى 183 ألفا و735 حالة، وذلك عقب تسجيل 936 حالة وفاة جديدة منذ أمس الأربعاء.