ميركل: لقاح كورونا يمكنه إنقاذ حياة الكثيرين

سلطت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الضوء على تطوير أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" من قبل شركة "بيونتك" الألمانية، لمكافحة الوباء.

وقالت ميركل اليوم الخميس في مستهل مؤتمر عبر الفيديو مع مؤسسي الشركة الألمانية أوجور شاهين وأوزليم توريسي: "عندما نرى عدد الأشخاص الذين يموتون حاليا إثر الإصابة بكورونا، نعرف حينئذ عدد الأشخاص الذين يمكن إنقاذ حياتهم".

وصرحت ميركل أيضا، بأنها تتطلع إلى اليوم الذي يمكن فيه بدء التطعيم عندما يتم إصدار التصريح الأوروبي بذلك.

وأكدت المستشارة أن الحكومة الاتحادية "فخورة تماما" بأن هناك في ألمانيا مثل هؤلاء الباحثين، وقالت إن الشركة دخلت "بؤرة ضوء العالم" بشكل سريع للغاية.

وتستعد الحكومة الاتحادية والولايات في ألمانيا حاليا لمنح الموافقة للقاح شركة "بيونتك" وشريكتها الأمريكية "فايزر" في السابع والعشرين من ديسمبر الجاري. وتعول الحكومة الألمانية بذلك على موافقة الاتحاد الأوروبي على اللقاح قبل عيد الميلاد (الكريسماس) بوقت قصير.