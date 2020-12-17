الجمعية الفلكية بجدة: الاثنين المقبل الانقلاب الشتوي لعام 2020

يشهد النصف الشمالي من الكرة الأرضية يوم الاثنين 21 ديسمبر الجاري حدوث ظاهرة الانقلاب الشتوي في الساعة العاشرة ودقيقتين صباحا بتوقيت جرينتش، وهو يمثل اليوم الأول من فصل الشتاء بالنصف الشمالي وبداية فصل الصيف في النصف الجنوبي.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبوزاهرة -في بيان أصدره اليوم الخميس- إنه بالتزامن مع الانقلاب الشتوي العام الحالي سيحدث اقتران نادر بين كوكبي المشتري وزحل يعرف باسم الاقتران العظيم، سيرصد بعد غروب شمس هذا اليوم مباشرة، باتجاه الأفق الجنوبي الغربي حيث سيشاهد منظر مثير للإعجاب.

وأوضح أن الانقلاب الشتوي يحدث بسبب ميل محور الأرض وحركتها حول الشمس، فهي أثناء دورانها حول الشمس ليست عمودية ولكنها مائلة بمقدار 23.5 درجة لذلك فإن النصف الشمالي والنصف الجنوبي يتبادلان الأماكن في استقبال ضوء الشمس، وعليه فإن ميلان الأرض - وليس المسافة التي تفصلها عن الشمس - هو السبب في حدوث الفصول الأربعة.

وأكد أنه خلال يوم الانقلاب الشتوي يكون القطب الشمالي لكوكب الأرض مائلا بعيداً عن الشمس وتصل الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة جنوب السماء واقعة مباشرة فوق مدار الجدي ويكون طول النهار أقل من 12 ساعة في جميع المواقع شمال خط الاستواء، في حين أن المناطق جنوب خط الاستواء يكون النهار أطول من 12 ساعة.

وأشار إلى أن يوم الانقلاب الشتوي سيلاحظ أن الفجر يتأخر وتشرق الشمس من أقصى الجنوب الشرقي وقوس المسار الظاهري للشمس في السماء يكون منخفضا وعند الظهر " الزوال " تكون ظلال الأشياء في أقصى طول لها خلال السنة، ومن ثم يأتي غروب الشمس مبكراً.

وأوضح أنه بعد وصول الشمس ظاهرياً أقصى نقطة جنوب السماء في الانقلاب الشتوي سيلاحظ وكأنها تشرق من نقطة واحدة جنوب السماء لعدد من الأيام قبل أن تبدأ مسارها الظاهري باتجاه الشمال من جديد نتيجة لحركة الأرض في مدارها حول الشمس، وستبدأ بعد ذلك زيادة ساعات النهار حتى تتساوى مع ساعات الليل بحدوث الاعتدال الربيعي في 20 مارس 2021.