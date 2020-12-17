 طوكيو ترفع تأهب النظام الصحي إلى الدرجة القصوى - بوابة الشروق
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طوكيو ترفع تأهب النظام الصحي إلى الدرجة القصوى

أ ش أ
نشر في: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 12:10 م | آخر تحديث: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 12:10 م

أعلنت حكومة العاصمة اليابانية طوكيو ، اليوم الخميس ، رفع درجة التأهب بالنظام الصحي إلى الدرجة القصوى مع استمرار تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

 

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه"، أن مجلس العاصمة الاستشاري للأمراض المعدية وعدد من الخبراء أكدوا اليوم خلال اجتماع أن النظام الصحي لطوكيو بات على شفير أزمة كبيرة، مضيفة أن القرار اتخذ بسبب ارتفاع عدد المرضى الذين يتلقون العلاج داخل المستشفيات ما أعاق المستشفيات عن تقديم الخدمات الصحية الاعتيادية.

 

وكانت العاصمة طوكيو أعلنت اليوم تسجيل أكثر من 800 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية.

 


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