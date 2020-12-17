وزير الإعلام اليمني: الغزو الثقافي الإيراني لا يقل خطرا عن الحرب العسكرية

أكد وزير الإعلام اليمني معمر الارياني، أن ‏الغزو الثقافي الذي يشنه النظام الإيراني على الشعب اليمني لا يقل خطرا عن الحرب العسكرية.

وأوضح ، في تصريح أوردته وكالة الأنباء اليمنية اليوم الخميس ، أن مساعي النظام الإيراني واداته من مليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف اللغة العربية وإحلال اللغة الفارسية جزء من مخطط استهداف هوية اليمن وعروبته وارثه الحضاري، وتوطين الثقافة والفكر الإيراني المنحرف، ضمن المخطط التخريبي في المنطقة ووهم استعادة الامبراطورية الفارسية.

وأشار الارياني إلى أن ‏المساعي الإيرانية لبسط الهيمنة على القطاع التعليمي والثقافي في اليمن غزو ثقافي فارسي ممنهج ، ظهر بوضوح مع تأسيس قسم اللغة الفارسية في جامعة صنعاء، وإعداد مناهج لتجريف الهوية وتخريج الإرهابيين، واستقبال عدد من العناصر الحوثية في إيران واعادتهم قنابل مفخخة.

وأضاف أن ‏إغلاق قسم اللغة العربية وتأسيس قسم اللغة الفارسية في جامعة صنعاء، جزء من الغزو الإيراني والحرب الثقافية على اليمن، وسعي لتفريس الأجيال وتمجيد رموز الإرهاب الإيراني، وأحد أوجه محاولات مسخ الهوية العربية التي تسعى لها إيران واداتها الحوثية منذ وقت مبكر.

ودعا الارياني الشعب اليمني لمواجهة هذا الغزو بحزم والتصدي لهذه الخطوات التدميرية وحماية هوية الشعب والحفاظ على الهوية التاريخية للبلد، وفرض حالة من التحصين للمجتمع من الانحلال والتبعية المطلقة للمشروع الفارسي.