فيجمان تفوز بجائزة أفضل مدرب كرة نسائية في العالم

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أحرزت الهولندية سارينا فيجمان مدربة المنتخب الهولندي لكرة القدم جائزة أفضل مدرب كرة قدم نسائية في العالم وذلك في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على جوائز "الأفضل" لعام 2020 .

وتم الإعلان عن فوز فيجمان بالجائزة اليوم الخميس خلال حفل الفيفا ، والذي أقيم هذا العام كحدث افتراضي في مقر الفيفا بمدينة زيوريخ السويسرية دون حضور المتنافسين على الجوائز المختلفة أو الضيوف بسبب أزمة تفشي الإصابات بفيروس "كورونا" المستجد.

وسبق لفيجمان الفوز بجائزة أفضل مدرب كرة نسائية في العالم عام 2017 ، وما زالت فيجمان مسؤولة عن تدريب المنتخب الهولندي.

وتفوقت فيجمان في الصراع على الجائزة مع الإنجليزية إيما هايس مدربة تشيلسي الإنجليزي والمدرب الفرنسي جان لوك فاسور المدير الفني لفريق ليون الفرنسي اللذين وصلا أيضا للقائمة النهائية.