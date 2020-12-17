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الآثار تنفي تأثر المواقع الأثرية بمياه الأمطار

نور رشوان
نشر في: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 11:04 ص | آخر تحديث: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 11:04 ص

نفى الدكتور أسامة طلعت، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية بوزارة الآثار، ما تردد حول تأثر بعض المواقع الأثرية بمياه الأمطار التي سقطت خلال الأيام الماضية.

وقال طلعت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض على «التليفزيون المصري»، صباح الخميس، إن الأمطار التي شهدتها مصر خلال الأيام الماضية كانت متوسطة وغير مؤثرة، مشيرًا إلى استعداد وزارة الآثار لها وتصريف المياه بشكل فوري.

وأضاف أن هذه الأمطار لم تؤثر على أي موقع أثري، بفضل الإجراءات التي تتخذها الوزارة، مشيرًا إلى معالجة سطح قصر البارون خلال ترميمه الفترة الماضية؛ لتصريف المياه بشكل مستمر.


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