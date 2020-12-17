الرئيس الموريتاني يبعد 12 من مستشاري سلفه

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أبعد الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني اثني عشر من مستشاريه الذين كانوا يعملون مع سلفه الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.

وصدر استبعاد المستشارين بموجب قرار صدر مساء اليوم الخميس عن رئاسة الجمهورية، تنفيذًا لهيكلة جديدة لرئاسة الجمهورية ومصالحها وإدارتها، اقتضى حسب مصدر مطلع تقليص عدد المستشارين برئاسة الجمهورية.

وأبقى الرئيس الموريتاني على ثلاثة مستشارين كانوا يعملون مع الرئيس السابق هم مستشارة المكلف بالشئون الأمنية والمعلوماتية أحمد ولد أباه ومستشار الشئون الدينية أحمد ولد النيني والمستشار المكلف بالشئون السياسية أحمد ولد باهيني.

وحسب مصدر رسمي فقد صدرت قرارات، مساء اليوم، بتعيين المستشارين المبعدين من رئاسة الجمهورية كمستشارين في عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية.