خطة التطعيم الإيطالية ضد كورونا تبدأ رمزيا أواخر ديسمبر

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ذكر مفوض الحكومة الإيطالية المعني بمواجهة أزمة فيروس كورونا، دومينيكو أركوري، في حوار اليوم الخميس أن خطة التطعيم الإيطالية ضد الفيروس سوف تبدأ "بشكل رمزي" في أواخر ديسمبر، وسيتسع نطاقها في يناير.

وقال أركوري إنه في حال التزمت الوكالات الطبية الإيطالية والأوروبية بالإطار الزمني المقرر للتراخيص سوف تبدأ الخطة "بشكل رمزي في نهاية ديسمبر. وبشكل شامل في أوائل يناير".

وأوضح المفوض لصحيفة "كوريري ديلا سيرا"، أن كل شيء جاهز فيما يتعلق باللوجيستيات. وتعهد قائلا: "لن نهدر دقيقة واحدة".

ومن المتوقع أن تمنح وكالة الأدوية الأوروبية موافقتها على لقاح فايزر/ بيونتك ضد كوفيد-19 في 21 ديسمبر ويمكن للمفوضية الأوروبية أن تحذو حذوها في غضون أيام.