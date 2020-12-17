فيتنام ترفض وصف أمريكا لسياساتها النقدية بأنها تلاعب بالعملة

قالت فيتنام في بيان، اليوم الخميس، إن سياساتها النقدية تهدف فقط لتخفيف التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، وليس السعي وراء مزايا تجارية غير عادلة.

وقال البنك المركزي الفيتنامي: "في هذا الصدد، يؤكد بنك فيتنام الحكومي (البنك المركزي) أن إدارة سعر الصرف في السنوات الأخيرة -في إطار السياسة النقدية العامة- تهدف إلى تحقيق الهدف الثابت المتمثل في السيطرة على التضخم واستقرار الاقتصاد الكلي وليس المقصود منها خلق ميزة تنافسية تجارية دولية غير عادلة".

وقبل نحو شهر من الانتخابات الرئاسية الأمريكية، استهدفت إدارة الرئيس دونالد ترامب فيتنام، وفتحت تحقيقا بشأن مدى تلاعب هانوي بعملة البلاد وحجم تصدير الأخشاب المقطوعة بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا.

ونفى المسؤولون الفيتناميون مرارا التهمتين. وقال محافظ البنك المركزي لي مينه هونج لوسائل الإعلام الحكومية إن فيتنام "لم تقصد ولن تنوي استخدام السياسات النقدية بشكل عام وأسعار الصرف على وجه الخصوص، لخلق ميزة تنافسية غير عادلة في التجارة الدولية."

وفي 26 أكتوبر، قال رئيس الوزراء الفيتنامي نجوين شوان فوك لرئيس مؤسسة التنمية الدولية الأمريكية آدم بوهلر، إنه يجب على الولايات المتحدة وترامب وضع "تقييم أكثر موضوعية للواقع في فيتنام" فيما يتعلق باختلال الميزان التجاري.