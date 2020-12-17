بفضل ألوانها المتناغمة بين الأصفر والبرتقالي والأسود، أصبحت "الفراشة الملكة" تتربع على عرش الفراشات الأجمل حول العالم، لكنها لم تستطع أن تفلت من خطر الانقراض مثلما حدث مع غيرها على كوكب الأرض.

أصبحت الفراشة الملكة تنطبق عليها كل المعايير التي تؤهلها للإدراج في قائمة الكائنات المهددة بالانقراض، بموجب قانون الأنواع المهددة بالانقراض في الولايات المتحدة. لكن مع ذلك، لن يتم إدراجها في الوقت الحالي؛ لأنه سيتم إعطاء الأولوية للأنواع الأخرى، طبقا لما أعلنته "دائرة الولايات المتحدة للأسماك والحياة البرية"، الثلاثاء.

يقول تشارلز وولي، المدير الإقليمي للدائرة في منطقة البحيرات العظمى بوزارة الداخلية: "لقد انتهينا للتو في خدمة الأسماك والحياة البرية، من أحد أكثر التقييمات صرامة لحالة الأنواع التي أجرتها وكالتنا على الإطلاق، ووصلنا إلى أن إدراج الفراشة الملكة له ما يبرره، لكن سيؤجل إدراجه في هذا الوقت لوجود إدراجات ذات أولوية أعلى".

وبحسب موقع "مونجاباي" لعلوم البيئة، هناك حاليا 161 نوعًا آخر لها أولوية أعلى في الإدراجات عن فراشة الملكة، بما في ذلك العديد من حلزونات المياه العذبة وبلح البحر والسمندل والضفادع والثعابين وجراد البحر والسلاحف والخنافس والنباتات والطيور والخفاش البني الصغير.

وهناك مجموعتان من الفراشات الملكية في أمريكا الشمالية، وهي الملوك الشرقيون التي تقضي الشتاء في المكسيك، والملوك الغربيون التي تقضي الشتاء في ولاية كاليفورنيا، بينما تهاجر جميع الفراشات شمالًا بعد فصل الشتاء، وأحيانًا حتى كندا، في رحلة تغطي آلاف الأميال.

وتتأثر صحة الفراشات الملكات بفقدان الموائل وتدهورها من تحويل الأراضي العشبية إلى الزراعة، واستخدام مبيدات الأعشاب ومبيدات الحشرات، وقطع الأشجار في مواقع الشتاء بالمكسيك، والتنمية الحضرية، والجفاف.