 منظمة الصحة العالمية: سنساعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ بلقاحات ضد كورونا - بوابة الشروق
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منظمة الصحة العالمية: سنساعد منطقة آسيا والمحيط الهادئ بلقاحات ضد كورونا

وكالات:
نشر في: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 3:26 م | آخر تحديث: الخميس 17 ديسمبر 2020 - 3:26 م

قالت سوكورو إسكالانتي منسقة شؤون الأدوية في منظمة الصحة العالمية، إن المنظمة ستكون قادرة على بدء توزيع لقاحات ضد فيروس كورونا في آسيا والمحيط الهادئ في أبريل 2021.

وذكرت أنه، سيتم تسليم اللقاحات من خلال COVAX، المشروع العالمي لمنظمة الصحة العالمية للترويج للقاحات ضد كوفيد-19 في جميع أنحاء العالم، وفقا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

وأضافت إسكالانتي: "من المهم التأكيد على أن معظم، إن لم يكن كل، دول غرب المحيط الهادئ تشارك في مشروع COVAX، وكجزء من COVAX، نتوقع تسليم اللقاحات في الربع الثاني من عام 2021".

وأوضحت أنه في الوقت نفسه، تعتمد بعض دول المنطقة، على عقودها الخاصة مع الشركات المصنعة للقاحات ضد فيروس كورونا.


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