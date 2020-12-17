أعلن اتحاد الكرة عصر اليوم الخميس، استمرار إيجابية مسحة 14 لاعبًا بصفوف منتخب مصر للشباب تحت 20 سنة، وذلك بعد إجراء مسحات الكشف عن فيروس كورونا أمس الأربعاء للمرة الثالثة، وتم عزلهم بفندق آخر.

كما أظهرت نتائج الكشف عن كورونا، سلبية مسحة 14 لاعبًا، وذلك قبل المواجهة المرتقبة لمنتخب الشباب أمام منتخب تونس، والمقرر لها غدا الجمعة، في تمام الساعة 3 عصرًا، ضمن الجولة الثانية من تصفيات شمال إفريقيا، والمؤهلة لأمم إفريقيا 2021 بموريتانيا.

وأظهرت المسحة الطبية لكورونا والتي أجراها المدير الفني لمنتخب مصر للشباب ربيع ياسين استمرار إيجابيتها، ولكنه خرج من المستشفى وعاد إلى فندق إقامة بعثة المنتخب.

وانضم الثنائي أحمد حسام لاعب الجونة، ومصطفى سعد لاعب سيراميكا لبعثة منتخب مصر للشباب بتونس، الأمر الذي يسمح لمنتخبنا بمواجهة نسور قرطاج غدا الجمعة قانونيًا بعد وصول عدد اللاعبين الجاهزين لـ16 لاعبًا، خاصة وأن لوائح البطولة تنص على ضرورة أن يكون عدد اللاعبين 11 أساسي بالإضافة إلى 4 لاعبين بمقاعد البدلاء.

يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف اعتبر منتخب مصر للشباب منسحبا أمام منتخب ليبيا بالجولة الأولى، بعدما جاءت قائمة الفراعنة للمباراة دون العدد المطلوب لإقامة المواجهة بسبب إيجابية كورونا لـ14 لاعبًا.