الخلافات المالية وراء مقتل عامل بنجع حمادي على يد صديقه

كشفت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، تفاصيل واقعة العثور على جثة عامل بمنطقة العماير السكنية بمدينة نجع حمادى، حيث تبين ارتكاب صديق المجنى عليه، واثنين آخرين، الواقعة بعد مشاجرة بينهم لخلافات مالية.

كان مدير أمن قنا اللواء محمد أبو المجد، تلقى إخطاراً بالعثور على جثة، (الروبي.ر - 37 سنة)، بمنطقة العماير السكنية بمدينة نجع حمادى، مصابا بعدة جروح نتيجة ضربه بالشوم والعصي، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من مباحث مركز نجع حمادي.

وتوصلت التحريات إلى أن المجنى عليه وصديقه حدثت بينهما مشاجرة نتيجة خلافات مالية فاصطحب اثنين آخرين، وقام بضربه بالعصي والشوم مما أدى إلى وفاته.