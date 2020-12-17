باكستان: ارتفاع الإصابات المؤكدة بكورونا إلى 448 ألفا و522 حالة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت وزارة الصحة الباكستانية، ارتفاع حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 448 ألفا و522 حالة، وذلك عقب تسجيل 2545 حالة إصابة جديدة.

وقال المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة -حسبما ذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس- إن حصيلة الوفيات جراء الإصابة بالفيروس في البلاد ارتفعت إلى 9080 حالة، وذلك عقب تسجيل 70 حالة وفاة جديدة.

وأضاف المركز أن عدد المتعافين من الفيروس بلغ 396 ألفا و591 شخصا.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.