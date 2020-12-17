جامعة الفيوم تستضيف بطولة الشهيد الرفاعي لرفع الأثقال

استضافت جامعة الفيوم بطولة الشهيد الرفاعي 48 لرفع الأثقال، اليوم الخميس، بالتعاون مع الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، بمشاركة ١٤ جامعة مصرية.

وصرح الدكتور خالد عطا الله، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأن البطولة تتضمن منافسات رفع الأثقال في أوزان مختلفة، كما تشمل منافسات لذوي الإعاقة ومنافسات للطالبات والطلاب، وتستمر فعاليات البطولة حتى يوم السبت القادم.

وقال إن استضافة جامعة الفيوم للمنافسات القمية يأتي تأكيدًا على ثقة وزارة التعليم العالي، والمجلس الأعلى للجامعات، والاتحاد الرياضى للجامعات في إمكانات الجامعة، حيث نجحت الجامعة في استضافة العديد من الأحداث والفعاليات القمية في الأعوام السابقة.

ورحب بالوفود المشاركة، وتمنى لهم إقامة مميزة بالجامعة، مشيرًا إلى أنه سيتم تكريم الثلاثة مراكز الأولى لكل وزن من الأوزان المتنافسة في نهاية البطولة.