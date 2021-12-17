الأزهر يطلق قافلة دعوية لتنمية روح الانتماء للوطن في الأقصر

تشهد منطقة وعظ الأقصر الأزهرية، فعاليات صحوة دعوية وتكثيفاً لبرامج التوعية الميدانية وتوقيعاً لبروتوكولات تعاون مع جامعة الأقصر ومديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بالإضافة إلى المقاهي الثقافية والحلقات النقاشية مع الجمهور وفتح حوار متبادل وفاعل لتصحيح المفاهيم الخاطئة والأفكار المغلوطة ونبذ العنف والإرهاب ودعوات الفرقة والاختلاف.

وقال الشيخ عمر سيد أبو خليل، مدير عام وعظ الأقصر الأزهرية، إن شباب الوعظ والإرشاد بمنطقة وعظ الأقصر الأزهرية انطلقوا إلى الجامعات والنوادي ومراكز الشباب وفرق الأمن وأقسام الشرطة والسجون والمدارس والمصانع والمقاهي والطرقات، للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة وحث الناس للقيام بدور أساسي في التربية والتنشئة بفهم مستنير للدين وتنمية روح الانتماء للوطن والعمل من أجل رفعته، ما أسهم في تحقيق نتائج إيجابية تنعكس على تحقيق الاستقرار المجتمعي، وترسيخ القيم الإيجابية بين الناس جميعًا.

وأوضح مدير عام وعظ الأقصر، بأنه في إطار الاهتمام بالعمل الدعوي على أرض الواقع لنشر صحيح الدين الإسلامي الحنيف، وضعت خطة لعقد اللقاءات الفكرية والثقافية بعدد من المقاهي ومراكز الشباب بمدينة الأقصر والمراكز الكبرى بالمحافظة لتعريف الناس بالقيم التي حثت عليها الشرائع السماوية.