الولايات المتحدة وكندا تجريان حوارًا افتراضيًا حول قضايا القطب الشمالي

أجرت حكومتا الولايات المتحدة وكندا حوار تعاون "افتراضي" تفاعلي لمناقشة القضايا الإقليمية في القطب الشمالي.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة: "اعترافًا بالتحديات والفرص المتزايدة في القطب الشمالي، عقدت الولايات المتحدة وكندا حوارًا لمدة نصف يوم حول قضايا القطب الشمالي".

ووفقا للبيان، كان الحوار بقيادة مساعد وزيرة الخارجية الأمريكية لشؤون نصف الكرة الغربي بريان نيكولز ونائب وزير الشؤون العالمية الكندي المساعد لأوروبا والقطب الشمالي والشرق الأوسط والمغرب العربي ساندرا مكارديل.

وأضافت الخارجية الأمريكية، في بيانها، أن الولايات المتحدة وكندا تسعيان إلى تعظيم التعاون بشأن أولويات القطب الشمالي المشتركة، بما في ذلك حماية المصالح الأمنية الوطنية والوطنية وتعزيز التعاون الدولي من خلال مجلس القطب الشمالي ومكافحة تغير المناخ، بما في ذلك عن طريق الحد من الكربون الأسود في منطقة القطب الشمالي.

يذكر أن متحدثين عن مختلف الإدارات والوكالات الحكومية الأمريكية والكندية شاركوا في التبادل التفاعلي، الذي أكد مجددًا الالتزامات المشتركة التي حددها الرئيس الأمريكي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو في خارطة الطريق لتجديد الشراكة بين الولايات المتحدة وكندا في فبراير 2021.