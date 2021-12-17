معلول يشارك في تدريبات تونس الجماعية استعدادا لنهائي كأس العرب

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شارك علي معلول، الظهير الأيسر للنادي الأهلي ومنتخب تونس، في التدريبات الجماعية لنسور قرطاج قبل مواجهة الجزائر بنهائي كأس العرب.

ويلعب منتخب الجزائر غدا السبت، أمام تونس على ستاد البيت في نهائي كأس العرب فيفا قطر 2021.

وابتعد معلول عن التشكيل الاساسي لمنتخب تونس في المباريات الماضية بسبب إصابته بألام في العضلة الضامة وغاب عن مباراة مصر التي اقيمت ضمن منافسات الدور النصف النهائي للبطولة العربية.

ومن المقرر أن يستمر علي معلول في قطر بعد نهاية مباراة الجزائر لينضم لبعثة النادي الأهلي التي تستعد لمواجهة الرجاء المغربي في السوبر الإفريقي.

ويلتقي الأهلي مع الرجاء المغربي الأربعاء القادم، على ستاد أحمد بن علي، في السوبر الإفريقي 2021.