ضبط شخص هتك عرض طفلة بمدخل عقار في الشيخ زايد

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، من ضبط أحد الأشخاص يعمل سائق باحدي شركات التوصيل "له معلومات جنائية مسجلة"، لاتهامه بالتحرش بطفلة وهتك عرضها بمدخل عقار بدائرة قسم شرطة ثان الشيخ زايد.



وتلقي قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة، بلاغاً من والد طفلة في العقد الأول من عمرها، يفيد بقيام الأهالي بضبط أحد الأشخاص لتحرشه بابنته داخل مدخل عقار كائن بدائرة القسم بعد استغاثة الطفلة بهم، وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية محل البلاغ.



وبالفحص وسؤال الشهود، أفادوا بتجمعهم على صراخ طفلة واستغاثتها حال قيام المتهم بالتحرش بها بمدخل العقار، وبالكشف عن هوية المتهم تبين أنه يعمل سائق بإحدى شركات التوصيل "له معلومات جنائية مسجلة" قضية آداب، وتم اقتياد المتهم إلى ديوان القسم.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.