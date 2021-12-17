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العراق: 12 حالة وفاة و357 إصابة بفيروس كورونا

(د ب أ)
نشر في: الجمعة 17 ديسمبر 2021 - 4:14 م | آخر تحديث: الجمعة 17 ديسمبر 2021 - 4:14 م

أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق، اليوم الجمعة بتسجيل 12حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 24ألفا و 42 حالة.

وقالت الوزارة في تقرير اليوم إنه تم تسجيل 357

إصابة بالفيروس ، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليونين و 900ألفا و26 إصابة.

وأشار التقرير إلى شفاء 688 شخصا، ليرتفع إجمالي المتعافين إلى مليونين و 58ألفا و994.

ولفت التقرير إلى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 17ألفا و617فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا.

وأوضح التقرير أن إجمالي الذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى ثمانية ملايين و197 الفا و801 شخص.

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