أيرباص تسلم أخر طائرات أيه 380 العملاقة للإمارات في هامبورج

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قالت شركة طيران الإمارات إنها تسلمت طائرة إيرباص العملاقة الأخيرة المتبقية أيه 380 في هامبورج اليوم الخميس.

وبشكل إجمالي، أنتجت أيرباص 251 طائرة من هذا النوع منذ بدء برنامج أيه 380 قبل 21 عاما، وسلمتهم إلى 14 شركة طيران.

وتعتبر طيران الإمارات العميل الأكثر أهمية إلى حد بعيد لطائرات أيه 380، بشرائها 123 طائرة من هذا النوع.

ووفقا لبيان الشركة، تحدث المدير التنفيذي لطيران الإمارات تيم كلارك عن "طائرة خاصة للغاية" فتحت إمكانية الوفاء بالطلب بكفاءة في مطارات ذات مدارج محدودة.

وعبر رئيس أيرباص جويلوم فوري عن شكره للشركة الإماراتية لثقتها التي لا تتزعزع في الطائرة.