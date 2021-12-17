دراسة تظهر انخفاض حالات كورونا في عاصمة جنوب إفريقيا

ذكر مجلس البحوث الطبية في جنوب إفريقيا، أن حالات كوفيد- 19 تنخفض في المنطقة التي تضم بريتوريا، العاصمة الإدارية للبلاد، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.

وتتوافق النتائج المبنية على تحليل آثار الفيروس في مياه الصرف مع التصريحات التي أدلى بها وزير الصحة جو فاهلا، اليوم الجمعة، بشأن احتمال وصول موجة الإصابات بأوميكرون في إقليم جاوتينج إلى ذروتها حيث اكتشف العلماء سلالة أوميكرون للمرة الأولى.

وانخفض حجم جزيئات الفيروس التي يخلفها المصابون بكوفيد- 19 خلال أسبوعين متتاليين في أحد مرافق معالجة المياه اوالقادمة من وسط بريتوريا، حسبما ذكر المجلس في تقرير اليوم الجمعة عن الأسبوع المنتهي في 10 ديسمبر.