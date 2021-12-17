رجاء النقاش بذل جهدًا كبيرًا فى كتاب «صفحات من مذكرات نجيب محفوظ»

لم ينس محفوظ للنقاش أنه من خاطر ونشر روايتى «المرايا» و«الحب تحت المطر» بعد رفض الأهرام النشر

النقاش قال ردًا على هجوم البعض عليه: محفوظ متجدد وعصرى.. رجل شعبى مثلنا إذا انتقدناه لن تقطع أرزاقنا

تضمن كتاب «صفحات من مذكرات نجيب محفوظ» للكاتب الكبير رجاء النقاش، والصادر عن دار الشروق، توجيه الشكر للأستاذ الصحفى الأديب محمد الشاذلى، والذى ساهم بجهود كبيرة فى خروج المذكرات الخاصة بأديب نوبل على أكمل وجه.

وفى مقدمة كتاب رجاء النقاش، عن نجيب محفوظ ورد ذكر الكاتب محمد الشاذلى؛ حيث قال عنه النقاش: «بذل معى جهدا لا أنساه؛ إذ قام بمراجعة الكتاب كلمة كلمة، وقدم لى ملاحظات ثمينة استفدت منها جميعا، وتولی مساعدتی مساعدة أساسية فى إعداد فهرس الأعلام والأماكن، ولولا مساعدة هذا الصديق الكريم لتأخر صدور الكتاب فترة طويلة أخرى».

«الشروق» حاورت الكاتب محمد الشاذلى، ليطلعنا على آرائه فى هذا العمل، الذى وثق لحياة نجيب محفوظ، ويسلط معنا الضوء على دور نجيب محفوظ فى المشهد الثقافى والأدبى، معبرا عن رأيه فى نقاط التفرد والتميز بأدب محفوظ ومدرسته الإبداعية.

● هل هناك جوانب مختلفة عاينتها فى شخصية نجيب محفوظ بعدما اطلعت على مذكرات وتسجيلات الأستاذ محفوظ؟

ــ كان نجيب محفوظ يعتقد دائما بأنه لا شىء فى حياته بقى سرا، سواء عبر أحاديثه الصحفية وداخل قصصه ورواياته أو فيما سجله من مذكرات مع جمال الغيطانى ورجاء النقاش. وإن كان هذا صحيحا إلى حد بعيد إلا أنه مع كل حديث معه أو نقاش، فإن هناك دائما عوالم مجهولة يكشف لك عنها.

وهو بارع فى إحاطة محدثيه بعوالم وخلفيات أعماله، لتكتشف أنه لم يمر به شخص أو مكان إلا وكان له نصيب فى أدبه. ويمكن ملاحظة ذلك ليس فى مرحلته الواقعية فحسب ولكن أيضا فى مراحله الرمزية. وعندما كان محفوظ فى اشتباك مع محدثيه ونقاده، ربما فى مرحلة ما قبل جائزة نوبل، كان كثيرون يعرفون أنه مراوغ بارع فيما يطرحه من آراء. وربما يقف هذا خلف مقولة أطلقها كثيرون من أنك لن تعرف محفوظ جيدا إلا من إبداعه.

ربما كتبت مرة مقالا عن إمساك محفوظ العصا من المنتصف فيما يضطر للدخول إليه من جدال سياسى وثقافى، ويبدو أن علينا الآن أن نصدق نجيب محفوظ بعد أن اكتمل برحيله من أنه لم يكن مرواغا بالقدر الكافى؛ لأن أساسياته وقناعاته التى طرحها ولم نرد تصديقها كانت هى المكون الرئيسى لأفكاره وأعماله طوال حياته.

وأجزم بعد الإطلاع على مذكرات وتسجيلات محفوظ فى وقت ما من التسعينيات أنه كانه يمكن أن يكون أكثر صراحة مما قال لولا سوء الفهم المجتمعى، وكان قادرا على ذلك، لكنه التزم المحافظة لا الخوف فى الكثير من أقواله وإبداعه.

أتذكر أنه عبَّر لى فى حوار عن غضبه من لويس عوض، لكتابته بعض التفاصيل العائلية الحرجة فى «أوراق العمر».

ثقة كبيرة بين محفوظ والنقاش

● وكيف جاء تعاون الأهرام مع نجيب محفوظ لنشر الكتاب؟

ــ اتصلت السيدة نوال المحلاوى مدير مركز الأهرام للترجمة والنشر بالأستاذ نجيب لتحدثه بشأن كتابة المذكرات، ورفض محفوظ وتعلل بأنه كتبها فى رواياته وقصصه، كما أنه تحدث للصحفيين حول الكثير منها. لكن المحلاوى استطاعت إقناعه بعد أن أبلغته بأنه لن يكتبها ولكن ستكون عبارة جلسات حوارية مع أحد الكتاب الكبار ويتم ضمها فى كتاب يصدر عن المركز. كانت المحلاوى لاحظت أن كثيرين يسألون خصوصا بعد جائزة نوبل عن قصة حياة محفوظ، وأنها باتت ضرورية لقرائه ودارسيه.

وافق محفوظ بعد أن طرحت عليه اسم الكاتب المرشح لاجراء الحوارات، وهو رجاء النقاش، والناقد الكبير من جهته وهو الذى تابع رحلة محفوظ الأدبية وكتب عنها للحد الذى أغضب كثيرون شعروا بتفضيله محفوظ دائما عليهم مجتمعين، وجدها فرصة سانحة، ليعرف أكثر عوالم محفوظ الخفية، طفولته، شبابه، اختياراته، وآرائه الصريحة وتلك المضمنة فى أعماله. واحتشد النقاش للقاءات المنتظرة مع محفوظ بإعادة قراءة أعماله مستغرقا بضعة أشهر، وما كتبه هو نفسه عنه، وما كتبه آخرون، ووضع خطته، وجرى اتصال بينهما، وتم الاتفاق على لقاء يومى فى مقهى على بابا بميدان التحرير، ولمدة عام ونصف العام، حتى انتهى من التسجيل.

تضمن عرض «الأهرام» اتفاقات مالية وقانونية ولكنها لم تكن تشغل محفوظ والنقاش كثيرا، وأظن أن ما وضعته المحلاوى فى مبادرتها كان دافعا لمحفوظ بالموافقة، فهى «الأهرام» التى يكن لها تقديرا عميقا وفضلا، والكاتب هو النقاش الذى يكن له احتراما هائلا، كما كان يذكر دائما.

● حدثنا عن قيمة رجاء النقاش وسر تمسك محفوظ بأن يكون هو الشخص الذى يعد المذكرات؟

ــ لم تكن كتابة مذكرات محفوظ مبادرة فردية من الناقد رجاء النقاش، على الرغم من الصداقة العميقة بينهما، وعلى الرغم من حلم النقاش بكتابتها قبل ذلك بعقود، ومنذ تعارفهما فى ندوة كازينو أوبرا والتى كان نجمها نجيب محفوظ، فى بداية الخمسينيات، ولم يفوت النقاش فرصة للقاء محفوظ أو يؤجل قراءة أى عمل له، كما أنه بدأ يكتب عنه ويحاوره.

وكانت كتابات النقاش مفتاحا إلى قلب محفوظ، فهى مقالات شديدة الوعى بإبداع محفوظ وشديدة الولع بشخصيته وحضوره فى القلب من المشهد الثقافى المصرى. والشخصيتان قريبتان انسانيا بضفيرة من الثقة والأدب والمحبة والتسامح.

لقد خاض النقاش معارك محفوظ جميعها، وعلى رأسها معركة أولاد حارتنا. وكثيرا ما أعرب محفوظ عن اعتزازه بصداقة النقاش، على الرغم من صداقات محفوظ الواسعة فى الموسط الثقافى. ولاحظت أن الثقة جاءت مما بدره النقاش من أعمال لفتت الوسط كله، مثل عدد «الهلال» (وكان رئيسا لتحرير المجلة) الخاص عن محفوظ فى فبراير سنة 1970. العدد بالكامل عن محفوظ وظل المهمتون يمدحون العدد حتى وقت قريب. باعتباره الأهم وباعتباره مبكرا جدا قبل كل تكريم، وتقييم.

قبل ذلك نشر النقاش فى مجلة الهلال كل عمل ترفضه «الأهرام» لمحفوظ خصوصا بعد هزيمة 67. وحكى لى النقاش أنه كان يتسلمها من محفوظ شخصيا، مشفوعة بمخاوف محفوظ نفسه لئلا تسبب أزمة لكليهما. وكانت هذه القصص هى التى شكلت مجموعة «تحت المظلة».

لم ينس محفوظ للنقاش أنه من خاطر ونشر رواية «المرايا» التى اعتذرت الأهرام عن نشرها سنة 1971، أخذها ونشرها فى مجلة الاذاعة والتليفزيون، بموافقة من وزير الاعلام محمد فائق. كما لا ينسى محفوظ تحمس النقاش لنشر رواية «الحب تحت المطر» التى رفضتها الأهرام وذلك فى مجلة الشباب سنة 1974 بموافقة وزير الشباب الدكتور أحمد كمال أبو المجد. وعندما ترأس النقاش مجلة «الدوحة» القطرية وطلب قصصا من محفوظ لنشرها وافق فورا على الرغم من أنه لم يكن يسعى أبدا للنشر خارج مصر وخارج «الاهرام» تحديدا. لكل ذلك تمسك محفوظ بالنقاش كاتبا لمذكراته، فالتاريخ الطويل بينهما، والمعارك التى خاضاها، والأسرار حولها والمعروفة لكليهما تؤدى منطقيا إلى أن يكون الكاتب هو النقاش. وأسجل هنا أن لا أحد من أصدقاء محفوظ من الكتاب اعترض أو ساءه أن يكون النقاش كاتب المذكرات، كانوا ينظرون له باعتباره الناقد الكبير، كما كان محفوظ يقول لى عنه دائما إنه صاحب فضل.

● نريد التعرف أكثر على طبيعة دورك فى إعداد تلك المذكرات؟

ــ كنت معاصرا للرجلين خلال فترة تسجيل الحوارات، وكنا فى زمن نشر غبار غزو العراق للكويت على الساحة الثقافية، وكنت ألتقى الاستاذ رجاء النقاش يوميا، وكان يحكى لى بعض مما سمعه من الأستاذ نجيب محفوظ، وكنت أستمع إلى الاعجاب الشديد من قبل النقاش بالذاكرة الحديدية لمحفوظ وجرأته وتحليلاته المدهشة. ما إن انتهت الجلسات الحوارية فى «على بابا» حتى بدأ محفوظ ينتظر صدور المذكرات.

وكانت السيدة نوال المحلاوى وفريق عمل مركز الأهرام يحث النقاش، ثم تحول الأمر إلى مطاردة فعلية. وكنت عندما أذهب لمحفوظ فى ندوة أو لقاء أسبوعى مع أحد تجمعاته اليومية، يتهلل لرؤيتى ويسألنى: صاحبك عمل إيه فى الكتاب. كان محفوظ ينتظر فى الحقيقة صدور المذكرات. ويطلب منى سؤال النقاش عنها. وبدأت أضغط بدورى.

وعرفت المشكلة الحقيقية وهى أن الأستاذ النقاش يريد عملا ضخما غير مسبوق، ويركز فى أن يكون للكتاب مقدمة أشبه بدراسة كاملة من واقع المذكرات لحياة محفوظ وأدبه. وفاتحته فى أن تصدر المذكرات مع تقديم حول قصتها، ثم يرجئ الدراسة إلى كتاب مستقل. ثم تحدثنا فى الأسم المناسب للمذكرات، وبعدها أراد منى قراءتها كاملة وعمل فهرس الأعلام والأماكن بكل دقة. واستمع لكل ملاحظاتى وناقشنى فيها. وأخيرا قدم الكتاب إلى الأهرام وشرفنى بالثناء المبالغ فيه فى مقدمة الكتاب.

● هل ترى أن مذكرات نجيب محفوظ التى أعدها النقاش هى الأشمل والأكمل؟

ــ أعتقد ذلك لأنها لم تترك أى تفصيلة فى حياة محفوظ إلا واشتملت عليها إشارة وتصريحا وفضفضة لدرجة مثيرة، والآن هى التى يمكن العودة إليها لمعرفة الكثير عن عالم محفوظ الإنسانى والروائى. هناك كتب أخرى تناولت حياة محفوظ أو مذكراته، ومنها نجيب محفوظ يتذكر للأديب جمال الغيطانى، وهناك من كتب من وحى جلساته مع محفوظ مثل الأديب يوسف القعيد والكاتب ابراهيم عبدالعزيز، وغيرهم، لكن تظل مذكرات محفوظ للنقاش هى فعلا الأشمل والأكمل.

● وما سبب تأخير إعداد وصدور تلك المذكرات؟

ــ كان الاستاذ نجيب محفوظ دائم السؤال عن المذكرات ومتى تصدر.. ولم يكن يعرف سبب التأخير.. هى تأخرت بضعة أعوام بسبب حرص الناقد رجاء النقاش ورغبته فى أن يقدم كتابا غير مسبوق، وتمسكه بكتابة دراسة نقدية شاملة.. كما أن النقاش لم يهتد بسرعة إلى أسلوب الكتابة نفسها، وهل يترك محفوظ يتحدث فقط، هل يضم الأسئلة، أو يحذفها. ثم توصل لترك محفوظ على سجيته، مع تبويب تاريخى، والتدخل بأقل ما يمكن كهوامش ضرورية، ثم عمل ملخص لكل فصل فى البداية.

بابا نجيب محفوظ

● كيف تقيم المجهود الذى بذله الأستاذ رجاء النقاش لكى يخرج لنا بمذكرات نجيب محفوظ بهذا الشكل المبهر؟

ــ بذل رجاء النقاش جهدا كبيرا فى هذه المذكرات، وتعرض لضغوط كثيرة، على الرغم من أنه رحب فى البداية بعرض «الأهرام» لكتابة المذكرات وإصرار محفوظ على أن يكون الكاتب هو النقاش تحديدا.

كنت قريبا من الناقد الكبير فى ذلك الوقت، ولمست سعادته ومخاوفه. وبعد عامين من فوز محفوظ بالجائزة له، كان على رجاء النقاش أن يلتقى محفوظ ــ بطريقة شبه يومية وطوال سنة كاملة ــ على مقهى «على بابا» فى ميدان التحرير الذى كان ساحة لتسجيل تلك المذكرات، لدرجة أن أحد أسماء الكتاب المقترحة والذى حدثنى فيه النقاش كان «مع نجيب محفوظ على مقهى على بابا».

وبالمناسبة فإن «بابا نجيب محفوظ» كعنوان كان مطروحا أصلا، قبل أن يستقر النقاش على الاسم الذى صدر به الكتاب. سجل الروائى والناقد معا خمسين ساعة على شرائط الكاسيت، وهذه ثروة ثقافية كبيرة، وكنت اقترحت بعد رحيل النقاش أن تحفظ فى أرشيف ماسبيرو، ولا أعرف عنها شيئا فى الوقت الراهن.

ولاحظت الجهد الكبير الذى بذله النقاش للإحاطة بكل كبيرة وصغيرة فى حياة محفوظ، ولم يخف محفوظ شيئا وترك المسئولية فى يد النقاش، لأنه كان صريحا لأبعد الحدود، ولأكثر مما يتصور أحد. وبعد التسجيل ونقل الأحاديث على الورق، وضغوط الأهرام، وسؤال محفوظ، لدرجة أنه كلما رآنى يسألنى نقل سلامه إلى النقاش، ويسألنى عن المذكرات.

وقال لى ذات مرة إنه يريد أن يراها قبل أن يموت. ونقلت ذلك للنقاش فازداد تأثره وتضاعف إحساسه بالمسئولية. كان النقاش يريد كتابة دراسة توازى شمول الحكايات المحفوظية، وكان يريد شكلا لها، لم يهتد إليه بسهولة. وكان كثيرا ما يتقدم والأكثر يتراجع. واقترحت عليه أن يصدر المذكرات كما هى وأن يدعَ الدراسة لكتاب آخر. وحدث أن صدر الكتاب بالفعل وفى ضفتيه نهر اعترافات لمحفوظ.

● وما نقاط القوة فى أدب نجيب محفوظ، وكيف ترى مدرسته الإبداعية؟

ــ كما قلت الجرأة والتجديد.. قال لى مبدعون كبار إن النقاد أهملوهم لصالح محفوظ وسألته فقال لى إنه تلقى من سهام النقد أكثر مما تلقوا، وأنه لم يطلب من أحد الكتابة عنه، ولكننى سألت رجاء النقاش، فأوضح أن محفوظ متجدد وعصرى ويطرق أساليب عدة، كما أنه رجل شعبى مثلنا، إذا انتقدناه لن تقطع أرزاقنا، وإذا افتقدناه يمكن أن نلتقيه فى الشارع أو على المقهى من دون موعد سابق.