كورونا: الجزائر تسجل 6 حالات وفاة وتونس بلا وفيات

سجلت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الخميس، 212 إصابة جديدة، و6 حالات وفاة، فيما تماثل 171 مريضا للشفاء.

وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ 213 ألفا و745 حالة، فيما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء 147 ألفا و69 شخصا.

وأضافت أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٦ آلاف و١٧١ حالة، فيما يتواجد حاليا ٣٠ مريضا في العناية المركزة.

كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا، الخميس الماضي، بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب الكورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.

وفي تونس، أفادت وزارة الصحة، بأنه لم يتم تسجيل أي حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليستقر العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة عند 25 ألفا و450 حالة.

وأضافت الوزارة- في بيان، اليوم- أنه تم تسجيل 375 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 720 ألفا و518 شخصا، مشيرة إلى تعافي 174 شخصا خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 693 ألفا و471 شخصا، مضيفة أنه يبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليا جراء الإصابة بالفيروس 221 شخصا.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة المغربية، أن 63 ألفا و923 شخصا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح ضد فيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية.

وأفادت الوزارة- في بيان، اليوم- بأن إجمالى من تلقوا الجرعة الثالثة المعززة ضد فيروس كرونا بلغ مليونين و224 ألفا و616 شخصا.

وأوضحت أن عدد المواطنيين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد كورونا 24 مليونا و487 ألفا و439 شخصا حتى اليوم، أن العدد الإجمالي للذين تلقوا الجرعة الثانية بلغ 22 مليونا و819 ألفا و333 شخصا حتى اليوم.