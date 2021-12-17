تركيا تتهم الاتحاد الأوروبي بـ«العمى الاستراتيجي» بعد تعليق مفاوضات الانضمام

اتهمت أنقرة الاتحاد الأوروبي "بالعمى الاستراتيجي" بعد قرار التكتل بتعليق مفاوضات انضمام تركيا إليه الأسبوع الجاري.



وقال مجلس الشؤون العامة بالاتحاد الأوروبي إن فرص انضمام تركيا للتكتل لا تبدو جيدة، مضيفا أن السياسات الخارجية التركية تتعارض مع مصالح الاتحاد الأوروبي. كما أشار إلى انتهاكات للاتحاد الجمركي و "تراجع" في نهج الديمقراطية وقضايا الحقوق والشؤون القضائية.



وذكر بيان وزارة الخارجية التركية اليوم الجمعة أن تعليقات المجلس تظهر أن "الاتحاد الأوروبي يتعامل مع التوسع في إطار تضامن الأعضاء لا من وجهة نظر استراتيجية".



وما زالت مفاوضات انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي، التي انطلقت في 2005، معلقة منذ سنوات بسبب ما تعتبره بروكسل تطورات غير مرضية، من بينها ملف الهجرة والتوترات بين أنقرة وجيرانها.



يذكر أن تركيا واليونان، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، كانتا على شفا مواجهة عسكرية العام الماضي بسبب مناطق بحرية متنازع عليها شرقي البحر الأبيض التوسط.



وبلغت التوترات مستوى غير مسبوق في تشرين أول/ أكتوبر الماضي عندما هدد الرئيس رجب طيب أردوغان بطرد 10 سفراء لدول غربية، من بينها ألمانيا وفرنسا وهولندا، حيث دعوا إلى الإفراج عن أحد زعماء المجتمع المدني.



وتم تفادي تفاقم الأزمة بعدما أكدت البعثات الدبوماسية في أنقرة أنها لن تتدخل في الشؤون الداخلية التركية.