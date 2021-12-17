تفاقم أزمة العملة في تركيا مع هبوط الليرة لأدنى مستوياتها

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هبطت الليرة التركية لأدنى مستوياتها عند 17ر17 مقابل الدولار الأمريكي اليوم الجمعة، حيث انخفضت 9 % في يوم واحد، بعد مخاوف من زيادة التضخم وسط ضغط الرئيس رجب طيب أردوغان لخفض نسبة الفائدة بنسبة 5 % منذ سبتمبر الماضي .

وانخفضت الليرة بشكل منفصل أمام اليورو عند 43ر19 اليوم الجمعة، قبل أن تعوض بعد الخسائر حيث تدخل البنك المركزي لبيع عملات أجنبية في الأسواق.

وحذر محللون من أن البنك يفقد وسائل الدفاع عن الليرة فيما وصفوا تكتيكات أردوغان بأنها متهورة.

ووجهت أزمة العملة ضربة قاصمة للاقتصاد الناشئ الذي يمر بمشاكل والذي تتضرر بسببه العديد من الأسر في البلاد.

وكتب تيموثي آش، وهو محلل متخصص في القضايا المالية التركية في شركة "بلوباي آسيت مانجمنت" عبر موقع تويتر: "فقدت إدارة أردوغان السيطرة على الاقتصاد الكلي".

وهبطت الليرة 35 % أمام الدولار خلال الشهر الماضي.

وفقدت الليرة إجمالا نسبة 56 % من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام الحالي