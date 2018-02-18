اندلاع حريق في مبنى باليابان ومخاوف من وفاة 27 شخصا

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يخشى مقتل 27 شخصا إثر إندلاع حريق في أحد الأبراج الشاهقة باليابان اليوم الجمعة.

وذكرت هيئة الإذاهة اليابانية أنه تم تشخيص إصابة 27 شخصا "بالسكتة القلبية والسكتة التنفسية" في أعقاب الحريق الذي اندلع في أوساكا.

وتعتبر هذه العبارة شائعة الاستخدام في اليابان قبل التأكيد الرسمي للوفيات.

واندلع الحريق، الذى لم تتضح اسبابه بعد، فى الطابق الرابع من مبنى بالقرب من محطة قطار أوساكا.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن إدارة الإطفاء المحلية قولها إنه تم استدعاء رجال الإطفاء في حوالي الساعة 1020من صباح اليوم الجمعة بالتوقيت المحلي (0120 بتوقيت جرينتش) وتم إخماد الحريق تقريبا حوالي الساعة 1045 صباحا.