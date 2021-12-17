تنفيذ مبادرة ارسم بسمة في حي الكرامة بالعريش

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نفذت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، فعاليات مبادرة "ارسم بسمة" للاهتمام بالأحياء الأكثر احتياجا.

وأكد كليب راشد مدير مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء أنه في إطار الحرص على تلبية احتياجات وتوفير فرص لممارسة الالعاب الرياضية المختلفة للأحياء الأكثر احتياجا

تم تنفيذ الأنشطة الرياضية المختلفة بمساعدة مدربين متخصصين من مديرية الشباب والرياضة.

وذكر أن القافلة تهدف إلى تنمية الولاء والانتماء للوطن وتلبية احتياجات النشء والشباب في المناطق الأكثر احتياجا.

يأتي ذلك في حي الكرامة بالعريش، وتم ممارسة الألعاب الرياضية (مباريات قدم خماسي _ مباريات كرة طائرة_ العاب تروحية وترفيهية).

وأضاف كليب راشد، تم توزيع بعض الهدايا على المشاركين بالقافلة، وهي بداية انطلاق فعاليات عدة قوافل رياضية تقدمها مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء على مدار الأيام المقبلة.