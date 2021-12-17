المنتخب بزيه الأحمر أمام قطر في كأس العرب

يرتدي المنتخب الوطني المصري قميصه الأحمر مع الشورت والجوارب السوداء في لقائه غدا أمام منتخب قطر في مباراة تحديد المركز الثالث ببطولة كأس العرب «قطر 2021»، فيما يرتدي المنتخب القطري طاقمًا أبيض.

ويواجه منتخب مصر نظيره القطري، غدا السبت، في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا، على ملعب ستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.

وجاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي للمباراة الذي حضره عن وائل جمعة مدير المنتخب ومحمد صلاح المدير الإداري ومحمد أبو العلا طبيب الفريق وعبد الله سيد مسئول المهمات.

وكان المنتخب الوطني قد أدى تدريبه الذي بدأ في الثانية عشر ظهر اليوم فور الانتهاء من صلاة الجمعة وهو التدريب الختامي للفريق قبل المباراة الأخيرة له في البطولة.

وخسر المنتخب الوطني أمام منتخب تونس، في المباراة التي جمعت بينهما في نصف النهائي، بهدف دون رد عن طريق النيران الصديقة.