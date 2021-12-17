أطباء: متحور أوميكرون ينتشر بسرعة في إسبانيا

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رصد أطباء أسبان انتشار متحور أوميكرون الجديد من فيروس كورونا بسرعة في البلاد، التي تعد أحد أشهر المقاصد السياحية الشهيرة في أوروبا.

وقالت صحيفة إلبايس، اليوم الجمعة، نقلا عن أطباء إن المتحور مسؤول بالفعل عن أكثر من 30 % من كل الإصابات الجديدة في العاصمة مدريد.

وقال وزير الصحة الإقليمي في كتالونيا، جوزيب ماريا أرجيمون، لصحيفة لا فانجوارديا، إن النسبة تبلغ 25 % في مدينة برشلونة السياحية.

ومن المتوقع أن يكون أوميكرون المتحور المهيمن بحلول الكريسماس.

وساد الحديث عن تطورات مماثلة في مناطق أخرى من إسبانيا.

وقال كارلوس أرتوندو، مدير عام الصحة العامة في نافاري في شمال البلاد إن الأعداد تزيد بسرعة.

وهناك، يعتبر معدل الإصابات الجديدة خلال سبعة أيام لكل مئة ساكن الأعلى في إسبانيا حيث يبلغ 720 إصابة.

وفي جزر البليار السياحية الشهيرة التي تشمل مايوركا وإبيزا، يبلغ المعدل أكثر من 300 بينما المتوسط الوطني هو أقل من ذلك.

وتطبق المزيد من المناطق شرط إثبات الأشخاص أنهم مطعمون أو متعافون أو لديهم نتيجة سلبية لاختبار كورونا لدخول المطاعم وغيرها من منشآت الترفيه.

وتقصر القواعد الصحية الحالية الاجتماعات في الأماكن الخاصة على ما بين 6 و12 شخصا في جزر الكناري فقط.