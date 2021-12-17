العراق: إجلاء 3 آلاف و814 مواطنا من بيلاروسيا

كشفت وزارة النقل العراقية، اليوم الجمعة، أن إجمالي أعداد المواطنين العراقيين الذين تم إجلاؤهم بنجاح على متن طائرات الخطوط الجوية العراقية من الأراضي البيلاروسية إلى أرض الوطن بلغ 3 آلاف و814 مواطنًا.

وقال مدير عام الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، عباس عمران، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، إن جميع الرحلات الإنسانية والاستثنائية العشرة التي تم من خلالها إجلاء هذه الأعداد جاءت بعد الجهود الكبيرة التي بذلها وزير النقل ناصر الشبلي، مشيدًا بالمستوى العالي للتنسيق مع وزارة الخارجية العراقية والسلطات البيلاروسية لمساعد المواطنين العراقيين الذين كانوا عالقين بين حدود بيلاروسيا وبولندا ويعانون من أوضاع إنسانية صعبة.

وأكد عمران أن إدارة الشركة وجميع العاملين فيها كان لهم الشرف بالوقوف مع أبناء بلدهم في هذه المحنة، قائلا: "نجدد استعدادنا لتنفيذ رحلات إنسانية أخرى متى ما اقتضت الضرورة".

وكانت الخارجية العراقية قد أكدت في وقت سابق، أن بغداد ستعيد المهاجرين العراقيين الراغبين بالعودة إلى بلادهم من بيلاروسيا خلال الأيام المقبلة، وذلك بعد تفاقم أزمة المهاجرين على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا.