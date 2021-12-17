كحوليات غير قانونية تتسبب في وفاة 25 شخصا على الأقل في تركيا

شنت الشرطة التركية، اليوم الجمعة، مداهمات على معامل لتقطير مشروبات كحولية تباع بشكل غير قانوني في البلاد ، حسبما ذكرت السلطات المحلية ووسائل إعلام حكومية، وذلك في أعقاب تقارير بوفاة 25 حالة بالتسمم مرتبطة بكحوليات مسمومة.

وأعلن مكتب المحافظ في إسطنبول، اليوم الجمعة، إنه توفي بالمدينة وحدها، 22 شخصا من بينهم 11 أجنبيا بمادة الميثانول السام، مضيفا أن 21 آخرين حالتهم خطيرة في المستشفيات.

وذكر المكتب إنه تم إلقاء القبض على 14 شخصا على صلة بالوفيات، ومصادرة نحو 28 طنا من المشروبات الروحية غير القانونية في مداهمات في إسطنبول.

ولم يتضح على الفور توقيت وفاة الضحايا أو معرفة الدول التى جاء منها الأجانب.