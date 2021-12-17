إعصار «راي» يتسبب في تشريد أكثر من 300 ألف شخص بالفلبين

قتل شخص واحد على الأقل ونزح أكثر من 300ألف شخص في الفلبين في الوقت الذي تسبب فيه إعصار "راي" في فيضانات وانهيارات أرضية وحوادث أخرى، حسبما أفاد مسؤولون اليوم الجمعة.

وضرب الإعصار "راي" الفلبين يوم الخميس ما تسبب في هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح عاتية اقتلعت أسطح المنازل والأشجار وأعمدة الكهرباء.

وقالت "الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث" إن المياه فاضت في الأنهار والجداول، ما تسبب في فيضانات مفاجئة في عدد من المناطق.

وتوفيت امرأة تبلغ من العمر 54 عاما بعد أن سقطت عليها أحد الاشجار في مدينة إيلويلو، على بعد 466 كيلومترا جنوب مانيلا، وفقًا لما ذكره عمدة المدينة جيري تريناس.

وقالت الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث إنها تتحقق من التقارير التي تفيد بوقوع المزيد من الضحايا، لكن المعلومات تتوالي في الوقت الذي تسبب فيه الإعصار "راي" في انقطاع الكهرباء وخطوط الاتصال.

وتابعت إنه تم إجلاء أكثر من 332 ألف شخص من منازلهم بشكل استباقي من مناطق شديدة الخطورة قبل وصول "راي" لليابسة.

وأضافت أن أكثر من 4 آلاف شخص تقطعت بهم السبل بعد إلغاء عشرات الرحلات الجوية الداخلية وتعليق السفر البحري بسبب الإعصار.