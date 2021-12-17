العاهل الأردني يبدأ زيارة رسمية لقبرص غدا

يبدأ العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، غدًا السبت، زيارة إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، تستمر يومًا واحدًا، يجري خلالها مباحثات مع الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس.

ويشارك الملك عبد الله الثاني، حسبما أوردت وكالة الأنباء الأردنية، يوم غد السبت، عبر تقنية الاتصال المرئي، بفعالية تسليم جائزة مصباح السلام للعام 2021 للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش.

وكان من المقرر أن يزور العاهل الأردني، مدينة أسيزي الإيطالية؛ للمشاركة في الحفل المخصص لتسليم الجائزة، إلا أن التدابير الاحترازية التي اتخذها المنظمون، عقب مخالطة جوتيريش لأشخاص ثبتت إصابتهم بكورونا، حالت دون ذلك.