ميقاتي: قرار دولي بعدم سقوط لبنان

طمأن رئيس مجلس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، اليوم الجمعة، بأن هناك قراراً دولياً بعدم سقوط لبنان وبوقف تردي الأوضاع واستمرار الانهيار الحاصل.

تأتي تصريحات ميقاتي في لقاء حواري مع مجلس نقابة المحررين برئاسة النقيب جوزيف قصيفي قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، بحسب بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء.

وطمأن رئيس الوزراء أن "هناك قراراً دولياً بعدم سقوط لبنان وبوقف تردي الأوضاع واستمرار الانهيار الحاصل"، مشدّدا على "أن هناك مظلة خارجية وداخلية تحمي عمل الحكومة".

وسأل ميقاتي المطالبين باستقالة الحكومة والمنتقدين "هل الأفضل هو وجود حكومة أو عدمه؟ وتالياً أيهما أفضل وجود حكومة بصلاحيات كاملة أم حكومة تصريف اعمال؟".

وقال "استقالة الحكومة أهون الحلول ولكنها أكبر الشرور، لو كانت الخطوة تؤدي إلى حل فأنا لا أتردد في اتخاذها، لكن الاستقالة ستسبب بمزيد من التدهور في الأوضاع، وقد تؤدي إلى إرجاء الانتخابات النيابية".

وأضاف أن "الحكومة مستمرة في عملها والاتصالات جارية لاستئناف جلسات مجلس الوزراء، وأي دعوة لعقد جلسة من دون التوصل الى حل للازمة الراهنة ، ستعتبر تحديا من قبل مكوّن لبناني وقد تستتبع باستقالات من الحكومة، ولذلك فأنا لن أعرّض الحكومة لأي اذى".